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Kayseri'de sazlığa düşen tay belediye personelince kurtarıldı

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Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na düşen bir tay, Büyükşehir Belediyesi personeli Bekir Erdem tarafından suya atlanarak kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na düşen tayı kurtarmak için suya atlayan görevlinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan bir tay suya düştü.

Alanda bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yılkı atlarının bakımından sorumlu personel Bekir Erdem ise tayı kurtarmak için suya atladı.

Erdem'in tayı kurtarmaya çalışması ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görevlinin bir süre sonra tayı sudan çıkardığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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