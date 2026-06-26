Kayseri'de sazlığa düşen tay belediye personelince kurtarıldı

Kayseri'de Hürmetçi Sazlığı'na düşen tayı kurtarmak için suya atlayan görevlinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Hürmetçi Sazlığı'nda yayılan bir tay suya düştü.

Alanda bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yılkı atlarının bakımından sorumlu personel Bekir Erdem ise tayı kurtarmak için suya atladı.

Erdem'in tayı kurtarmaya çalışması ise bir vatandaş tarafından kayda alındı.

Görevlinin bir süre sonra tayı sudan çıkardığı öğrenildi.