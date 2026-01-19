Haberler

TIR'ın dorsesindeki yanan hurdayı kürekle kar atarak söndürdüler

Güncelleme:
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir TIR'ın dorsesindeki hurdaya yangın çıktı. Çevredekiler, yangını kürekle kar atarak söndürdü.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde TIR'ın dorsesindeki hurdada çıkan yangını, çevredekiler kürekle kar atarak söndürdü.

Olay, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde meydana geldi. Erzincan'daki programından dönen sanal medya ünlüsü Arif Arifoğulları, karşı yönden gelen hurda yüklü TIR'daki duman ve alevleri görünce selektör yaparak sürücüyü uyardı. Aracını yolun kenarına park eden sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Ellerine kürekleri alanlar dorsede yanan hurdaya kar atmaya başladı. Vatandaşların çabaları sonucu yangın yayılmadan söndürüldü.

Haber-Kamera: TERCAN(ERZİNCAN),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

