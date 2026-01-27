Haberler

Durdona Khakımova cinayetinde şüphelilere tutuklama talebi

Güncelleme:
Şişli'de çöp konteynerinde kesilmiş vaziyette cesedi bulunan Durdona Khokimova cinayetinin şüphelileri hakkında tutuklama talep edildi. Şüphelilerin cinayeti işleyip cesedi parçalara ayırdıktan sonra Gürcistan'a kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Şişli'de hurdacı tarafından çöp konteynerinde baş, kol ve bacakları kesilmiş halde cesedi bulunan Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova cinayetine ilişkin şüpheliler Dilshod Turdımurotava ile Gofurjon Kamalkhodjaev hakkında tutuklama talep edildi. Şüphelililer hakkındaki sevk yazısı da ortaya çıktı.

Sevk yazısında Durdona Khakımova'nın Ümraniye'de evde bıçakla öldürdükten sonra şüphelilerin üzerinde bulunan kolye, küpe ve bilekliği de yağmaladıkları ve sonrasın parçalara ayırdıkları maktülü bavullara koyarak ticari taksiyle Şişli'ye getirerek maktüle ait parçaları çöp konteynerlerine attıkları daha sonrasında şüphelilerin tekrardan Fatih'e gittikleri akabinde İstanbul Havalimanına gittikleri ve Gürcistan'a kaçmak üzereyken yakalandıkları belirtildi.

