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Hür Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu: Yeni eğitim öğretim yılını 'Öğretmen Dayanışma Yılı' ilan edelim

Hür Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu: Yeni eğitim öğretim yılını 'Öğretmen Dayanışma Yılı' ilan edelim
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Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Öğretmen Dayanışma Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Hür-Sen Konfederasyonu ve Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının "Öğretmen Dayanışma Yılı" ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Levent Kuruoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının yarın başlayacak olması dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Kuruoğlu, "2026-2027 eğitim öğretim yılı tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, bir çağrıda bulunuyorum: Gelin, bu yılı 'Öğretmen Dayanışma Yılı' ilan edelim. Çünkü dayanışma varsa çözülemeyecek sorun yoktur"  ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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