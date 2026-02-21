Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkan Kuruoğlu: Memurun Özel Hayatı Disiplin Sopası Olamaz

(ANKARA) - Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, kamu görevlilerinin özel hayatı gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması açılmasına tepki göstererek, "Somut zarar ortaya konulmadan başlatılan işlemler özel hayata müdahaledir. Memurun özel hayatı disiplin sopası olamaz" dedi.

Hür-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, kamu görevlilerinin özel hayatlarına yönelik disiplin soruşturmalarına ilişkin bazı kamu idarelerinin memurların özel yaşam alanında gerçekleşen fiillerini gerekçe göstererek "hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranış" iddiasıyla disiplin soruşturması başlattığını, idari cezalar verdiğini ve görev yeri değişiklikleri uyguladığını belirtti. Kuruoğlu, "Somut zarar ortaya konulmadan başlatılan işlemler özel hayata müdahaledir. Memurun özel hayatı disiplin sopası olamaz" dedi.

Disiplin hukukunun idarenin iç düzenini ve kamu hizmetinin sağlıklı yürütülmesini korumak amacıyla var olduğunu kaydeden Kuruoğlu, memurun özel yaşamına ilişkin bir fiilin disiplin hukukuna konu edilebilmesi için kamu hizmetini somut ve ölçülebilir biçimde olumsuz etkilediğinin açıkça ortaya konulması gerektiğini ifade etti. Aksi halde yapılan işlemlerin özel hayata müdahale niteliği taşıyacağını vurguladı.

Kuruoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin 2014/167 sayılı bireysel başvuru kararına da atıf yaparak, disiplin işlemlerinde özel hayata ilişkin eylemlerin mesleki hayata ve kurum işleyişine etkisinin somut, ikna edici ve ölçülülük ilkesine uygun şekilde ortaya konulması gerektiğinin açıkça belirtildiğini aktardı.

Anayasa'nın 20. maddesi uyarınca herkesin özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğunu hatırlatan Kuruoğlu, bu hakkın kamu görevlileri için de anayasal güvence altında olduğunu kaydetti.

Somut bir zarar, kamu hizmetine etkisi ya da kurum düzenini bozucu bir sonuç ortaya konulmadan başlatılan soruşturmaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirten Kuruoğlu, bu tür uygulamaların kamu kaynaklarının gereksiz kullanımına da yol açtığını ifade etti.

Kuruoğlu, özel hayata ilişkin fiillerin mesleki hayata etkisinin somut biçimde ortaya konulması, kurum işleyişine yönelik gerçek ve ölçülebilir bir riskin değerlendirilmesi ve memurun sicili ile geçmiş hizmet durumunun dikkate alınarak ölçülülük ilkesinin gözetilmesi gerektiğini belirtti.

Kamu idarelerine çağrıda bulunan Kuruoğlu, memurların özel hayatına yönelik keyfi müdahalelere karşı hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: ANKA