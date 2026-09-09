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Hür Eğitim-Sen eylem kararlarını yeniledi

Hür Eğitim-Sen eylem kararlarını yeniledi
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Hür Eğitim-Sen, "Çalışanlarımızın hak ve talepleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eylem kararlarımızı yeniledik; emeğin, alın terinin ve adaletin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

(ANKARA) - Hür Eğitim-Sen, "Çalışanlarımızın hak ve talepleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eylem kararlarımızı yeniledik; emeğin, alın terinin ve adaletin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Hür-Sen Konfederasyonuna bağlı Hür Eğitim-Sen, sosyal medya hesabından "Çalışanlarımızın hak ve talepleri için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Eylem kararlarımızı yeniledik; emeğin, alın terinin ve adaletin yanında olmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Sendika, şu alanlarda eylem kararı aldı:

"Zorunlu görevlendirmeler, sosyal çalışmacı, icap görevi ve nöbeti, servis taşımacılığı, öz değerlendirme, öğrenci gelişim raporlarının doldurulması, öğle arası nöbet tutma, mesai saatleri dışında resen verilen angarya niteliğindeki görevleri yerine getirmeme kararı, mesai dışı zorunlu görevlendirmelere karşı, MEB-İMES uygulaması, haftada birden fazla nöbet tutmama, belleticilik.

Hür Eğitim-Sen, eylem kararlarıyla ilgili dilekçe örneklerine hürriyetciegitimsen.org.tr adresindeki 'Özlük Hukuk/Eylem Kararları ve Dilekçe Örnekleri' sekmesinden ulaşılabileceğini duyurdu."

Kaynak: ANKA
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