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Hünkar Kalesi'ndeki Türk Bayrağı Bakım ve Onarımdan Geçirildi

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Giresun'un Alucra ilçesindeki Hünkar Kalesi'nde yer alan mermerden yapılan Türk bayrağı, bakım ve onarımdan geçirildi. Köklüce Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Selami Kundak, bayrağın onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Giresun'un Alucra ilçesindeki Hünkar Kalesi'nde yer alan mermerden Türk bayrağı bakım ve onarımdan geçirildi.

Köklüce Köyü Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Selami Kundak, gazetecilere, Hünkar Kalesi'ne 2010 yılında dernek tarafından 2 ton mermer kullanılarak 70 metrekare büyüklüğünde Tük bayrağı yaptırıldığını söyledi.

Zaman içerisinde bayrağın onarım ve bakım ihtiyacının ortaya çıktığını belirten Kundak, yaklaşık bir ay önce çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Kundak, projenin tamamlandığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu bayrak, köyümüzün simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Biz de dernek yönetimi olarak bu yıl bayrağımızın bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdik. Tahrip olan mermerler onarıldı ve bayrak yeniden boyandı. Dernek başkanı olarak çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunarım."

Kaynak: AA / Kadir Bekiroğlu - Güncel

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