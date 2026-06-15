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Suriye'de devrik rejimden kalan mayının infilak etmesi sonucu 3 çocuk öldü

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Suriye'nin Humus ilinde devrik Esed rejiminden kalma bir mayının infilak etmesi sonucu koyun otlatan 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye'nin Humus ilinde devrik Beşşar Esed rejimi döneminden kalan mayının infilak etmesi sonucu 3 çocuk yaşamını yitirdi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, Humus ilinde devrik Esed rejimi döneminden kalma mayın infilak etti.

Patlamada bölgede koyun otlatan 3 çocuk hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu
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