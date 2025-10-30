Haberler

Hulusi Akar, Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni Ziyaret Etti

Güncelleme:
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Akar, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alırken, Yeşilay'a üye olduğu için rozet takdim edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Akar'a, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan eşlik etti.

Akar ve beraberindekiler, ziyarette Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret sırasında Yeşilay'a üye olan Akar'a, üyelik rozeti takdim edildi.

Yeşilay Kayseri Şubesi yetkilileri, Akar ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
