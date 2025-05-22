Hulusi Akar'ın Kayınvalidesi Türkan Samur Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hulusi Akar'ın Kayınvalidesi Türkan Samur Son Yolculuğuna Uğurlandı
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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden kayınvalidesi Türkan Samur'un cenaze törenine katıldı. Tören İzmir'de Mevlana Camii'nde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İzmir'de, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybeden kayınvalidesi Türkan Samur'un (98) cenaze törenine katıldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın kayınvalidesi Türkan Samur, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle İzmir'de yaşamını yitirdi. Türkan Samur için bugün ikindi vakti Karşıyaka ilçesindeki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Samur'un torunları ile yakınları, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bill Saygılı katıldı. Kılınan namazın ardından Samur'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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