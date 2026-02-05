Hükümlüler bu yılın eğitim öğretim döneminde 1534 okulun bakımını yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hükümlülerin 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde kamu yararına ücretsiz çalıştırılma kapsamında 1534 okulun boya, temizlik, tadilat, bakım ve onarımını yaptığını bildirdi.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adaletinin temel felsefesinin suç işleyen bir kişiye yaptırım uygulamanın yanında suça yönelmiş kişileri topluma yeniden kazandırmak, onları sorumluluk sahibi bir vatandaşa dönüştürmek olduğunu belirtti.

Hedeflerinin hükümlüleri bir daha suç işlemeyeceği bir hayata hazırlamak olduğunu vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hükümlülerin meslek edinmelerini, üretim süreçlerine dahil olmalarını, sorumluluk bilinci kazanmalarını sağlıyoruz. Kırşehir'in Akpınar ilçesinde köy okulları, onarıma ihtiyaç duyulan kamu binaları hükümlüler tarafından onarıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı içerisinde kamu yararına ücretsiz çalıştırılma kapsamında boya, temizlik, tadilat, bakım ve onarımı yapılan 1534 okul eğitim öğretime hazır hale getirildi. Geçtiğimiz yıl 672 caminin ise bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, hem kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlamakta hem de hükümlülerin faydalı bireyler olarak topluma yeniden kazandırılmasına önemli bir zemin oluşturmaktadır."