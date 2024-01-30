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Hükümlü Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Yakalandı

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SAMSUN'un Havza ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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