Hükümlü Nitelikli Cinsel Saldırı Suçundan Yakalandı
SAMSUN'un Havza ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
SAMSUN'un Havza ilçesinde 'Nitelikli cinsel saldırı' suçundan hakkında 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 42 yıl 8 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A.'yı saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.