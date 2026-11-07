Hükümet Medya Ofisi 70 bin çadırın 12 saat içinde sular altında kaldığını açıkladı

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Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, dün akşamdan itibaren etkili olan yağış nedeniyle yerinden edilenlerin yaşadığı kamplar ve barınma merkezlerinin su altında kaldığını, ekiplerin 2 bin 166 yardım çağrısından yalnızca 218'ine yanıt verebildiğini bildirdi.

Sivil Savunma Müdürlüğünün Sözcüsü Mahmud Basal, düzenlediği basın toplantısında, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinin yağış nedeniyle yeni bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Basal, "Çadırların ve barınma merkezlerinin bulunduğu onlarca kamp, hatta bazı yerleşim bölgelerinin tamamı şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Bazı bölgelerde su seviyesi 1,5 metreye ulaştı." dedi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün yağışın yol açtığı olumsuzluklarla mücadele etmek ve mağdur ailelerden gelen yardım çağrılarına yanıt verebilmek için cuma gününden itibaren en üst düzeyde alarm durumuna geçtiğini belirten Basal, "Sivil Savunma Müdürlüğüne bağlı acil yardım merkezleri, yağışların başlamasından bu yana 2 bin 166 yardım çağrısı aldı. Bu çağrılar, vatandaşlardan, yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kampların ve barınma merkezlerinin yönetimlerinden, ayrıca İsrail bombardımanında evleri zarar gören ailelerden geldi." diye konuştu.

Kurtarma ekiplerinin, belediyeler ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde Gazze Şeridi'ndeki kentlerde çağrıların yalnızca 218'i için gerekli müdahaleyi yapabildiğini dile getiren Basal, çok sayıda çağrıya aynı anda yanıt verecek imkanlarının bulunmadığını söyledi.

Basal, "Diğer çağrılarda ise sular altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan ailelere, yoğun yardım çağrılarının tamamına müdahale edemediğimiz için yönlendirme ve bilgilendirme desteği sağlamakla yetindik." ifadesini kullandı.

2 binden fazla bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Basal, "Yağışlar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 3 binada kısmi çökme meydana geldi ve bu durum sivillerin hayatını tehlikeye atıyor." dedi.

Çökmelerin, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda, Zeytun Mahallesi'nde ve Gazze kent merkezinde meydana geldiğini belirten Basal, gerekli ekipmanın bölgeye girişine izin verilmemesi halinde 2 binden fazla binanın sakinlerinin üzerine çökme tehlikesi taşıdığını dile getirdi.

Felaket uyarısı

Basal, ilk kötü hava koşullarının Gazze Şeridi'nin karşı karşıya olduğu insani felaketin boyutunu ortaya koyduğuna dikkati çekerek, bu koşulların acil müdahale yapılmadığı takdirde "daha fazla felaketin habercisi" olacağını belirtti.

Hava tahminlerine göre kış mevsiminin şiddetli yağmur ve fırtınalarla geçeceğini, bu durumun çadırlarda, hasar görmüş binalarda yaşayan yerinden edilmiş insanlar için riskleri artırdığını söyleyen Basal, şunları kaydetti:

"Dünyanın tüm ülkelerine insani yardım çağrımızı yineliyoruz. Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların yaşadığı vahim insani durumu görmezden gelmenin yeri yok. Kış mevsiminde acil durumlar için özel olarak tasarlanmış kurtarma ekipman ve araçlarının girişine izin vermek için işgalcilere gerçek bir baskı uygulanmalıdır."

"Yerinden edilmiş insanlara yardım ve barınak sağlamak için çadırların, plastik örtülerin ve mobil evlerin (karavanların) girişine izin vermek için acil ve etkili eylem" çağrısında bulunan Basal, sivil savunma ekiplerinin önemli ölçüde artan insani yardım müdahaleleri için gerekli yakıtın da sağlanmasını istedi.

2 binanın duvarlarının çökmesi sonucu 4 Filistinli yaralandı

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve orta kesiminde İsrail'in daha önceki saldırılarında hasar gören 2 binanın duvarlarının çökmesi sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Sivil Savunma Müdürlüğü, Nusayrat Mülteci Kampı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir kısmı çöken 3 katlı bir binadan vatandaşların tahliye edildiğini, olayda yaralanan olmadığını açıklamıştı.

70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi de kötü hava koşullarının etkili olmaya başlamasının ardından yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 70 bin çadırın 12 saat içinde su altında kaldığını açıkladı.

Açıklamada, İsrail bombardımanı sonucu hasar gören düzinelerce duvarın da çöktüğü ve bazı yaralanmalara yol açtığı bilgisi verildi.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla büyük yıkıma uğrattığı Gazze'de sivil altyapının neredeyse tamamı yerle bir olmuş durumda.

Saldırılarda evlerini ve yaşam alanlarını kaybeden ve barınma merkezlerinde yer bulamayan çok sayıda Filistinli, hasarlı binalarda veya yaşamaya uygun olmayan çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava, rüzgar ve şiddetli yağışlar, Filistinlileri binaların çökmesi ve sele maruz kalma gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor.

Kaynak: AA