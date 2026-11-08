Hükümet kurma yetkisini alacak Eisenkot acil durum hükümeti kurulmasını istedi

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan hükümet kurma yetkisini almaya hazırlanan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, ülkede "ulusal acil durum hükümeti kurma zamanı" olduğunu belirtti.

Eisenkot, Herzog'un hükümet kurma yetkisini kendisine vereceğini açıklamasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Herzog ile fotoğrafını paylaşan Eisenkot, "Şimdi ulusal bir acil durum hükümeti kurulmasının tam zamanıdır. Buna layık olabilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrail'de seçimler 27 Ekim'de yapılmış, kesinleşmiş resmi sonuçlar 4 Kasım'da açıklanmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un seçimlerde Meclis'e girmeye hak kazanan partilerin heyetleriyle yaptığı istişare görüşmelerinde, 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nin 67 milletvekili hükümet kurma yetkisinin Eisenkot'a teslimine destek vermiş, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu ise 46 milletvekilinin desteğini alabilmişti.

Herzog, hükümet kurma yetkisini Eisenkot'a vereceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA