Edirne'den İsrail'in Filistinli esirlere yönelik 'idam yasası'na tepki

Hukukçular Derneği Edirne Temsilcisi avukat Tarık Hatipler, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasının bütün hukuk düzenlerinde yok hükmünde olduğunu belirtti.

Hatipler yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarına devam ettiğini ve insan hakları ihlallerini giderek artırdığını belirtti.

İsrail Parlamentosunca 30 Mart'ta kabul edilen idam cezasına dair yasal düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırılığını ortaya koyduğunu ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce ifade etmek gerekir ki İsrail Parlamentosu tarafından yapılan bu yasal düzenleme bütün hukuk düzenlerinde yok hükmündedir. Filistin topraklarında işgalci konumda olan İsrail terör devletinin, Filistin topraklarında kendi hukuki düzenini egemen bir devlet gibi kullanması mümkün değildir. İsrail terör devleti işgal ettiği topraklar üzerinde tam egemenlik yetkisi kullanamaz, kendi hukuk düzenini ve yargı sistemini sınırsız biçimde uygulama yetkisine de sahip değildir.

Söz konusu yasa kapsamında özellikle 'İsrail'in varlığını ortadan kaldırma amacıyla işlenen öldürme fiilleri' bakımından ölüm cezası öngörülmektedir. Bu düzenleme ile İsrail terör devleti, Filistin'in özgürlüğü için mücadele eden on binlerce insanı hukuki düzenleme kisvesi altında katletmek istemektedir."

Hatipler, hukukçuları, insan hakları savunucularını, sivil toplum örgütlerini ve vicdan sahibi insanları İsrail'in insanlığa karşı eylemlerine karşı durmak ve özgür Filistin için hukuki ve sivil mücadeleye davet ettiklerini belirtti.