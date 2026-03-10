Haberler

Hukukçular Derneği geleneksel iftar buluşması düzenledi

Hukukçular Derneği geleneksel iftar buluşması düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hukukçular Derneği, geleneksel iftar programında hukuk camiasının önemli isimlerini bir araya getirerek birlik ve adalet vurgusu yaptı. Dernek Başkanı Mehmet Melih Gülseren, nitelikli hukukçulara olan ihtiyacı ve hukukun üstünlüğü konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

Hukukçular Derneği, geleneksel iftar programında hukuk camiasının önemli isimlerini aynı sofrada buluşturdu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı ve Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren ile bazı milletvekilleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Dernek Başkanı Gülseren, küresel siyasetteki adaletsizliklere değinerek, hukuk camiasına birlik mesajı verdi.

Gülseren, bugün nitelikli ve ilkeli hukukçuların varlığının tercih değil vicdani zorunluluk olduğunu belirterek, "Bugün dünyaya baktığımızda şunu çok net görüyoruz. Kalbi diri, nitelikli ve erdemli hukukçulara her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Güçlünün hukukunun değil, hakkın ve hakikatin üstün olduğu bir düzenin tesisi, mazlumların sesine kulak verebilmek ve adalete katkı sunabilmek için derdi adalet olan bu topluluğun güçlü duruşuna ihtiyaç duyulmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hukukçular Derneğinin yalnızca bir meslek örgütü değil, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu vurgulayan Gülseren, derneğin hukukun üstünlüğü ve toplumsal vicdanın sesi olma misyonunu kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

İftar programı, üyelerin sohbetleriyle sona erdi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
İran'dan Trump'ın 'Konuşabiliriz' talebine ilk tepki! Rest çektiler

İran'dan Trump'ın "Konuşabiliriz" talebine ilk tepki
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz

ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi tartışma yaratan görüntü

En sonunda bunu da yaptılar!
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz!