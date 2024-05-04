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Hudut Kartalları Van'da 48 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirdi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamasını yaptı.

MSB'den yapılan açıklamada, Van hudut sınırında 48 kilogram 234 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Hudutlarımızda uyuşturucu kaçakçılarına geçit yok! Hudut Kartallarımız tarafından Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde, 48.234 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

Kaynak: ANKA / Güncel

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