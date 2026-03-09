Haberler

HÜDA PAR Milletvekili Ramanlı, Ağrı'da iftar programına katıldı

Güncelleme:
HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Ağrı'da düzenlenen iftar programına katılarak, Gazze'deki olaylara değindi ve misafirlere teşekkür etti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Ağrı'da partililer ve vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.

HÜDA PAR İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Milletvekili Serkan Ramanlı, burada yaptığı konuşmada, iki yıldan fazla bir süredir Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatarak, İslam beldelerine yönelik saldırıların İran'ı da hedef aldığından bahsetti.

Müslümanlar için dua eden Ramanlı, misafirlere katılımları için teşekkür etti.

Programa, HÜDA PAR İl Başkanı Arif Yılmaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez
