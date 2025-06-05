HÜDA PAR Mardin İl Başkanı'ndan Kurban Bayramı Mesajı

HÜDA PAR Mardin İl Başkanı İsmail Çevik, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çevik, mesajında nice bayramlar yaşanması temennisinde bulundu.

Toplumun tüm kesimlerinin, aile büyüklerinin, akraba, komşu, fakir, yetim ve kimsesizlerin ziyaret edilmesi gerektiğini belirten Çevik, bu günlerin manevi atmosferinin gelecek nesillere aktarılması bilincinin oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Çevik, şunları kaydetti:

"Bayram geldi ama Gazze imtihanımız devam ediyor. İçimiz buruk. Bu itibarla ümmetin ve insanlığın kurtuluşu için yapabileceklerimizin en iyisini yapma gayreti içerisinde olalım. Özellikle Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım. Boykotu devam ettirelim, Gazze'yi gündemde tutalım, imkanlarımız dahilinde maddi yardımda bulunalım. Bu duygularla Kurban Bayramı'nın başta Mardin olmak üzere ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyor, İslam coğrafyasında yaşanan işgal, zorbalık ve katliamların son bulmasını temenni ediyorum."