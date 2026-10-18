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HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu, İstanbul kongresinde koltuk davası olmadığını söyledi

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin İstanbul 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Bizim davamız bir koltuk davası değildir' dedi. Kongrede tek aday olan Mehmet Eşin, 594 delegeden 308'inin oyuyla yeniden İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Bizim davamız bir koltuk davası değildir. Bizim kongrelerimizde sandalyeler uçuşmaz, yumruklar sıkılmaz, makam kavgası yaşanmaz." dedi.

Yapıcıoğlu, Bağcılar Göztepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen partisinin İstanbul 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'da şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel ve baskınlarda yaşamını yitirenlere rahmet diledi.

2012 yılında "dürüst siyaset, gerçek adalet" şiarıyla yola çıktıklarını, adaletin tesis edilmesinin kendileri açısından önemli olduğunu belirten Yapıcıoğlu, "Bizim davamız bir koltuk davası değildir. Bizim kongrelerimizde sandalyeler uçuşmaz, yumruklar sıkılmaz, makam kavgası yaşanmaz. Genel başkanlığı devretmiş kardeşlerimiz bugün halen partide görev alıyorsa, genel başkan yardımcısı olarak görevine devam ediyorsa bunun en güzel delilidir. Çünkü bizde şoför koltuğundan kalkan arabadan inmez." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, aile kavramının yoğun bir saldırı altında olduğunu kuruldukları günden beri söylediklerini, bu yapıyı koruyacak somut tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Gündemdeki konulardan birinin de terörün sona erdirilmesi için yapılan çalışmalar olduğunu aktaran Yapıcıoğlu, çözüm için sağlam bir irade, cesaret ve samimiyet olması gerektiğini kaydetti.

Mehmet Eşin yeniden İstanbul İl Başkanı oldu

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan kongrede parti faaliyetlerinin yer aldığı video gösterildi.

Partinin faaliyet ve mali raporu kongrenin divan heyetince oylamaya sunularak, kabul edildi. Kongrede, partinin il yönetimi ve il disiplin kurulu üyeleri de seçildi.

594 delegenin oy kullandığı seçimde tek aday olan Mehmet Eşin, oyların 308'ini alarak yeniden İstanbul İl Başkanlığına seçildi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, seçilen il yönetimiyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
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