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HÜDA PAR'dan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda Filistin Konvoyuna destek ziyareti

HÜDA PAR'dan İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda Filistin Konvoyuna destek ziyareti
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HÜDA PAR Merkez İstişare Kurulu Üyesi Nasuh Sevinik ve beraberindeki heyet, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen Filistin Konvoyu aktivistlerini ziyaret ederek desteklerini iletti. Heyet, konvoy yetkilileriyle görüşerek süreç hakkında istişarelerde bulundu.

(ANKARA) - HÜDA PAR Merkez İstişare Kurulu Üyesi Nasuh Sevinik ve beraberindeki heyet, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda bekletilen Filistin Konvoyu aktivistlerini ziyaret ederek desteklerini iletti.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, heyetin konvoy yetkilileriyle de görüşerek süreç hakkında istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Parti, ziyaret kapsamında aktivistlere destek mesajı verildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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