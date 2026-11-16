HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, İrfan Ali Abdulaziz'i ağırladı

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(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Hareket Partisi Genel Başkanı İrfan Ali Abdulaziz ve beraberindeki heyeti partisinin genel merkezinde ağırladı. Görüşmede İslam dünyasındaki güncel meseleler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizütnewey İslami) Genel Başkanı Sayın Şeyh İrfan Ali Abdulaziz ve beraberindeki heyetle Genel Merkezimizde bir araya geldi. Ziyarette; İslam dünyasındaki güncel meseleler ve bölgesel gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunuldu." denildi.

Kaynak: ANKA