HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli'yi ağırladı

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli'yi ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yapıcıoğlu'nun Küpeli'yi Genel Merkez'de ağırladığı ifade edildi.
(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.
HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Cenk Küpeli'yi Genel Merkezimizde ağırladı" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA