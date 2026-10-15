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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli'yi ağırladı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Küpeli'yi ağırladı
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Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti. HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Yapıcıoğlu'nun Küpeli'yi Genel Merkez'de ağırladığı ifade edildi.

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Cenk Küpeli'yi Genel Merkezimizde ağırladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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