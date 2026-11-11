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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, COP31'de Filistin standında Gazze çağrısı yazdı

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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, COP31'de Filistin standında Gazze çağrısı yazdı
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antalya'da COP31 kapsamında Filistin standını ziyaret etti. Yapıcıoğlu, hatıra defterine Gazze başta olmak üzere tüm Filistinlilerin zulüm, işgal ve soykırımdan kurtulması için uluslararası kamuoyuna çağrı yazdı.

(ANTALYA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Filistin standını ziyaret etti.

HÜDA PAR'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi'nde Filistin standını ziyaret etti. Yapıcıoğlu, standdaki hatıra defterine, "Temiz su, yeterli gıda ve barınma imkanlarından insan (!) eliyle mahrum bırakılan başta Gazze'li kardeşlerimiz olmak üzere tüm Filistinlilerin zulümden, işgalden ve soykırımdan kurtarılması için uluslararası kamuoyunun bir an önce harekete geçmesi dileğiyle..." diye yazdı.

Kaynak: ANKA
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