Hüda Par'dan Roboski Çağrısı: Tarafsız ve Çok Yönlü Bir Soruşturma Başlatılmalı

Güncelleme:
HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Roboski katliamının 14. yıl dönümünde dosyanın yeniden açılması gerektiğini belirtti. Açıklamada, Roboski'nin cezasızlığın ve ihmalkarlığın sembolü olduğu vurgulandı.

(ANKARA) - HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, Roboski dosyanın yeniden açılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Roboski, yalnızca bir katliam değil; aynı zamanda cezasızlığın, ihmalkarlığın ve işletilmeyen hukukun acı bir sembolüdür" ifadelerine yer verildi.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı tarafından, Roboski katliamının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan açıklamada, dosyanın yeniden açılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, 19'u çocuk olmak üzere 34 masum insanın hayatını kaybettiği Roboski Katliamı'nın yalnızca geçmişte yaşanmış bir olay olmadığı vurgulanarak, "Roboski, yalnızca bir katliam değil; aynı zamanda cezasızlığın, ihmalkarlığın ve işletilmeyen hukukun acı bir sembolüdür" ifadelerine yer verildi.

"Roboski toplumun vicdanında kanayan bir yara olarak varlığını sürdürmektedir"

Hayatını kaybedenlerin, geçimlerini sağlamak amacıyla sınır hattında bulunan siviller olduğu hatırlatılan açıklamada, "Buna rağmen etkin bir soruşturma yürütülmemiş, dosya yıllar boyunca adeta kaderine terk edilmiştir. Bu durum, Roboski'nin olduğu kadar toplumun vicdanında da derin ve kanayan bir yara olarak varlığını sürdürmektedir. Adaletin tesis edilmediği bir yerde ne toplumsal barıştan ne de huzurdan söz edilebilir." denildi.

"Vahşetin sorumluları tespit edilerek gecikmeksizin hak ettikleri cezaya çarptırılmalı"

Roboski davasının yeniden ele alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Roboski dosyası tozlu raflardan indirilerek adaletin hakkıyla tecelli edeceği etkin, tarafsız ve çok yönlü bir soruşturma başlatılmalıdır. Olay tüm yönleriyle ortaya çıkarılmalı, bu vahşetin sorumluları tespit edilerek gecikmeksizin hak ettikleri cezaya çarptırılmalıdır."

