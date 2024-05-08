HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, muhtarlar ile bir araya geldi

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, muhtarlar ile bir araya geldi.

Milletvekili Ramanlı, Öğretmenevinde düzenlenen programda merkez mahalle ve köy muhtarları ile buluştu.

Vatandaşın hizmetinde olacaklarını kaydeden Ramanlı, "Sizler devletin mahallelerde bulunan ilk merci makamısınız. Sizlere müracaat eden vatandaşlarımız başta size gelecekler. Sizler mahallenizde, köyünüzde gördüğünüz ihtiyaç ve sıkıntılarınızı istediğiniz zaman bizlere iletebilirsiniz." dedi.

Muhtarları dinleyen Ramanlı, köy ve mahallelerde gördükleri sıkıntılar ve ihtiyaçlar ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.