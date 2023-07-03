HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı Depremzedelere Kurban Eti Dağıttı

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, depremzedelere ve ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı. Ramanlı, ayrıca Yasin Börü ve arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu yelekleri giyerek vekalet yoluyla kesilen kurban etlerinin dağıtımını gerçekleştirdi. İhtiyaç sahibi aileleri ziyaret eden Ramanlı, yardımları sürdüreceklerini ve Yasin Börü'yü unutmayacaklarını belirtti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı depremzedeler ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Raman beraberindeki partililerle Diyarbakır'da, 6-7 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği izinsiz gösterilerde hayatını kaybeden Yasin Börü ve arkadaşlarının fotoğraflarının bulunduğu yelekleri giyinerek vekalet yoluyla kesilen kurban etlerinin dağıtımını yaptı.

İhtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret eden Ramanlı, ailelerle yakından ilgileneceklerini, Yasin Börü ve arkadaşlarını da hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Depremzede ailelere de kurban eti dağıtan Ramanlı, bu tür yardımları sürdüreceklerini, yardımları yapan kurumları da destekleyeceklerini belirtti.