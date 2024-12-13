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Huangshan'da Geleneksel Fener Galası ile Kültürel Miras Yaşatılıyor

Huangshan'da Geleneksel Fener Galası ile Kültürel Miras Yaşatılıyor
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Çin'in Anhui eyaletindeki Huangshan kentinde, geleneksel fener yapımı üzerine çalışan He Jixing'in liderliğindeki ekip, bölgedeki kültürel mirası canlandırmak için etkinlikler düzenleyerek on binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

HUANGSHAN, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentindeki Yixian ilçesi, geleneksel bayramlar sırasında düzenlenen önemli bir folklör etkinliği olan "fener galası" ile tanınmaktadır. Hongcun köyünde 2020 yılında, geleneksel bayram fenerlerine ilişkin zanaat ve gösteri sanatları üretimine odaklanan bir araştırma ve eğitim üssü kuruldu.

Belediye bünyesinde, somut olmayan kültürel miras varisi olan 30'lu yaşlarının sonundaki He Jixing, on yıldan uzun bir süredir bayram feneri yapımı teknikleri üzerine çalışıyor. Yerel ustalardan devraldığı mirasın yanı sıra, ülkedeki diğer fener yapım tekniklerini de benimseyerek yeniliklere katkıda bulunuyor. Geliştirilmesine yardımcı olduğu hammaddeler sayesinde, bölgedeki fener ürünleri artık eskisinden daha dayanıklı. He ve ekibi son birkaç yılda yüzlerce fener konulu etkinlik düzenleyerek on binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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