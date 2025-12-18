HSK 2. Daire Üyesi Ateş'ten Başsavcı Sarıca ve Adalet Komisyonu Başkanı Bay'a ziyaret
Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Üyesi Serdar Ateş, Edirne Adliyesine yaptıgı ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay ile görüştü. Ayrıca, adliyede görev yapan hakim ve savcılarla bir araya gelerek onların sorun ve önerilerini dinledi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Daire Üyesi Serdar Ateş, Edirne Adliyesine ziyarette bulundu.
Ateş, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca ile Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay'ı makamlarında ziyaret etti.
HSK 2. Daire Üyesi Ateş, daha sonra adliyede görev yapan hakim ve Cumhuriyet savcılarıyla toplantı salonunda bir araya geldi.
Görüşmede yargı mensuplarının sorun ve önerilerini dinleyen Ateş, yöneltilen soruları yanıtladı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel