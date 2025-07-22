Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hakan Yüksel, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

HSK üyesi Yüksel, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Aslan ile adliye personelince adliye binası önünde karşındı.

İlk olarak Başsavcı Taşkoparan ile Adalet Komisyonu Başkanı Aslan'ı ziyaret eden Yüksel, adliye konferans salonunda hakim ve savcılarla da bir araya geldi.

Yüksel daha sonra beraberindeki Başsavcı Taşkoparan, Adalet Komisyonu Başkanı Aslan, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan ve Adalet Komisyonu Üyesi Çağatay Akalın ile Kırklareli Valisi Uğur Turan'ı ziyaret etti.

Turan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.