HSK Üyeliğine Havvanur Yurtsever Yeniden Seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine dair yapılan seçime ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile HSK Kanunu'nun 18. ve 20'nci maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun 5 Kasım'daki 13'üncü birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Havvanur Yurtsever, HSK üyeliğine yeniden seçildi.