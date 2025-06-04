HSK üyeliğine atanan Sait Özdemir'e İstanbul Adliyesi'nde veda töreni

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine atanan İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir'e veda töreni düzenlendi.

İstanbul Adliyesi'nin A kapısındaki törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, adliyede görevli başsavcı vekilleri, savcılar, hakimler ve adliye personeli katıldı.

Tören programında konuşan Gürlek, İstanbul Adliyesi'nden HSK'ye üye seçilmesinin kendileri için önemli olduğunu, gurur duyduklarını dile getirdi.

Özdemir ile 5,5 aydır çalıştıklarını kaydeden Gürlek, "Kendisi her konuda mütevazılığı, çalışkanlığı, özellikle burada hakim arkadaşlarla diyaloğu konusunda örnek oldu. Sait Başkanımızı tebrik ediyorum, çok önemli bir göreve gidiyor sorumluluğu çok fazla, özellikle şu süreçte Allah'ın yardımcısı olmasını temenni ediyorum, yeni görev yerinde başarılar diliyorum." dedi.

HSK üyesi Sait Özdemir ise yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle HSK üyeliğine atanmış olması nedeniyle bugün itibarıyla İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

Söz konusu atamanın hem kendisi hem de İstanbul Adliyesi için onur ve gurur verici olduğunu ifade eden Özdemir, "Her ne kadar atama sizlere veda gibi görünse de her vedanın bir başlangıç olduğu bilinci içindeyim. Sizlerle daha çok iletişimde bulunacağım. Haktan, hakikatten ayrılmadan yargı camiasının hakkını sonuna kadar savunacağım konusunda en ufak şüphe duymamanızı istiyorum. Meslek hayatım boyunca birçok makamda ve güzel ülkemizin birçok şehrinde onurlu ve şerefli olarak çalıştım. Bu bilgi ve birikimi mesleğimin uygulanmasında aktarmaya çalıştım. Şimdi ise sizin hak ve sorumluluklarınız için uğraşacağım." diye konuştu.

Özdemir, Akın Gürlek'in her zaman kendisine destek verdiğini dile getirerek, "Zor zamanlarda her daim yanımda oldu. Huzurlarınızda ayriyeten teşekkür etmeyi kendime borç biliyorum. Sayın Başsavcım, hukuka ve adalete güven veriyorsunuz. Sizinle yol yürümek benim için ayrı bir onurdur. Kısa gibi gözüken fakat zamanla sınırlı olmayan görev sürem boyunca tek amacımız, tek gayemiz değerli olduğunuzdan dolayı değerli hissetmek ve bu bilinçle çalışmak oldu. Tek amacım, var olan hizmeti bir noktaya taşımaya çalışmaktı. Emin olun tüm yüreğimle, zerrelerime kadar bu bilinçle yeni görevimde çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Gürlek, Özdemir'e plaket ve çiçek takdim etti.