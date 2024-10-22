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HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

HSK Müfettişine Bıçaklı Saldırı Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
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Berat C.'nin HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Berat C.'nin müfettişe yaklaşarak bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Berat C.'nin, HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçaklı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde Berat C.'nin Mehmet Aslan'a yaklaşması, bıçağını çıkarıp arkadan saldırması yer aldı. Müfettiş Aslan'ın, bıçak darbelerinin ardından can havliyle koşarak uzaklaşmaya çalışırken yere düşmesi, Berat C.'nin peşinden koşması ve bu sırada güvenlik görevlilerinin araya germesi de görüntüde yer aldı.

Eda KOÇ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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