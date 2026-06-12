HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

HSK Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1250 sayılı adli yargı kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerine atandı. Atamalar, HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameyle duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı