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İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı
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HSK Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ayrıca HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Başsavcı Vekilliği görevlerine getirildi.

HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı.

HSK Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1250 sayılı adli yargı kararnamesi yayımlandı. Kararname kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi. HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerine atandı. Atamalar, HSK'nın internet sitesinde yayımlanan kararnameyle duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıYasemin Can:

şey işte yönetim değişiklikleri oluyor da hiç birinin ne fark ettiğini anlamıyom dürüst söylemek gerekirse neyse bakalım bu da neye yarayacak

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Haber YorumlarıKadir Şahin:

abi bu tür atamalar genelde insanın geleceğini etkiliyo ya bizim kuşağın işleri nasıl olacak merak ediyom bakalım neler değişecek bundan sonra umarım daha iyi bi ortam oluşur hukuk açısından

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Haber YorumlarıEmre Koç:

iyi olmuş da böyle atamalar devam etmeli yani

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