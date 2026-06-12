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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan adli yargı kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ayrıca HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ve Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

HSK'nin 1250 sayılı adli yargı kararnamesi, Kurul'un internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Örücü ile Ankara Cumhuriyet Savcısı Ahmet Akdeniz de Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine getirildi.

Kaynak: AA / Cemil Murat Budak
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