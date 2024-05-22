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HSK Bin 44 Yeni Hakim ve Savcı Atadı

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Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından bin 44 yeni hakim ve savcı ataması yapıldı. Atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

(ANKARA) - Hakim Ve Savcılar Kurulu (HSK) atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bin 44 yeni hakim ve savcı atandı.

HSK'nin adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, 20 Mayıs 2024 tarihinde yapılan kura sonuçlarına göre yeni atamaya ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; 973'ü adli yargı hakimi ve cumhuriyet savcısı, 71'i idari yargı hakimi olmak üzere toplam bin 44 yeni hakim ve savcı atandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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