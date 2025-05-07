HSK Adayları TBMM Karma Komisyonu'nda Belirlendi

(TBMM) - Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyenin yerine seçilecek ve TBMM Genel Kurulu'na sunulacak 15 aday, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda seçildi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HSK'da boş bulunan 5 üyelik için seçilecek adayları belirlemek üzere bugün AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığı'nda toplandı. Kurul üyeliği için başvuran 101 aday adayı arasından 15 adayı belirlemek üzere seçim yapıldı.

Kurul'un Yargıtay üyeleri kontenjanından seçilmek üzere birinci üyelik için Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydınlar, Mustafa Yapıcı, ikinci üyelik için İbrahim Temir, Hakan Türkün, Hakan Yüksel, üçüncü üyelik için Seyfi Han Şerafettin Saka, Ergün Şahin; Danıştay üyeleri kontenjanından seçilmek üzere Kemal Açıkgöz, Aysel Demirel, Cengiz Aydemir; hukuk alanında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar kontenjanından seçilmek üzere de Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım, Alişan Tiryaki isimleri aday olarak belirlendi.

Yargıtay üyeliği için yapılan ilk seçimde 36 üyenin oyun aranacağı ilk turda yeterli oya ulaşılamadı. 33 oyun arandığı ikinci turda da yeterli oy sayısına ulaşılamamasının ardından ikinci oylamada en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne geçildi. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, AK Partili milletvekilleri ad çekme yerine yeniden oylama yapmak istemesine tepki gösterdi. Anayasa'nın 159. maddesini hatırlatan muhalefet milletvekilleri, ad çekme işleminin uygulanmasını istedi. İsteği reddedilen CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri komisyonu terk etti. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekillerinin komisyonu terk etmesinin ardından seçimlerin ilk iki turunda aday belirlenememesi halinde ad çekme usulü yerine adaylar oylamayla belirlendi.