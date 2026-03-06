Haberler

Hristiyan din adamları Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump için dua etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları devam ederken Hristiyan din adamları Beyaz Saray'da bir araya gelerek Başkan Trump için dua etti. Trump'a güç vermesi için Tanrı'dan lütuf dilendi.

Hristiyan din adamları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sürerken Beyaz Saray'da bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı Dan Scavino, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, papazların Oval Ofis'te Trump'ın etrafında dua ettiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Videoda, bir papazın Başkan Trump için "bereket ile lütuf" dilediği ve karşılaştığı zorluklar karşısında doğru yolu bulması için dua ettiği görülüyor.

Papaz, "(Tanrım) Ordumuz ve silahlı kuvvetlerimizde görev yapan tüm erkek ve kadınlar için lütuf ve korumanı diliyoruz. ve Tanrım, Başkanımıza büyük ulusumuzu yönetmek için ihtiyaç duyduğu gücü vermeye devam etmeni diliyoruz. " ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü

Kuveyt'te neler oluyor? Bir jet daha düşürüldü, bomba bir iddia var
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız

Hedefteki ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor

İsmail Kaani sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu

Resmen rezil kepaze oldu
Tartıştığı eşini boğdu

Tartıştığı eşini boğdu, polisleri arayıp kendini ihbar etti
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var