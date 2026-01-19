Hrant Dink, Doğduğu Kent Malatya'da Katledilişinin 19. Yılında Anıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19. yılında, memleketi Malatya'da törenle anıldı. İnsan Hakları Derneği Malatya Şube Başkanı Melih Kop, "Bugün, Hrant Dink katledildi. Cinayetin ardından uzun bir süre sonra başlatılan yargılamalar ise ne yazık ki tatmin edici bir sonuca ulaşmadı" dedi.

Gazeteci Hrant Dink, tetikçi Ogün Samast tarafından Şişli'de silahla vurularak öldürülmesinin 19. yılında, doğduğu Çavuşoğlu Mahallesi'nde bulunan Taşhoran (Kilisesi) Kültür Sanat Müzesi önünde düzenlenen törenle anıldı.

İnsan Hakları Derneği Malatya Şubesi tarafından düzenlenen anma töreninde, "Faşizme inat kardeşimsin Hrant" ve "Hrant'ı unutma, unutturma" sloganları atıldı.

"Yargılamalar tatmin edici bir sonuca ulaşmadı"

Anma etkinliğinde konuşan İHD Malatya Şube Başkanı Melih Kop, Hrant Dink cinayetine ilişkin yürütülen yargı sürecine dikkati çekerek, "19 yıl önce bugün, Hrant Dink katledildi. Cinayetin ardından uzun bir süre sonra başlatılan yargılamalar ise ne yazık ki tatmin edici bir sonuca ulaşmadı. Başta ailesi olmak üzere insan hakları savunucuları, Hrant Dink'in katledilmesine ilişkin davada cezasızlığın halen sürdüğü görüşünde birleşiyor. Hrant Dink, yaşamı boyunca devletle aynı düşünen, hisseden ve refleks gösteren kesimlerin sinir uçlarına dokunan bir figür oldu. Ancak o, 1915 Ermeni Soykırımı'nın tanınması talebinde ısrarcı olmanın ötesinde, Türkiye'nin demokratikleşmesi gereğini savundu. Türk toplumuna bir Ermeni olarak seslenen ilk kişilerden biri oldu" diye konuştu.

"Diyalog ve yüzleşme çağrısı yaptı"

Hrant Dink'in Türk toplumuna, bir Ermeni olarak seslenen ilk kişilerden biri olduğunu dile getiren Kop, "Ermenilerin tarihsel ve güncel varlığını, yaşadıklarını ve Türkiye'de bir Ermeni olmanın ne anlama geldiğini anlattı. İki halk ve iki ülke arasında diyaloğu savundu. Birbirimizi anlamaya çağırdı ve bu çağrıyı yaşamı boyunca sürdürdü. Hrant Dink'in kurduğu ve yönettiği Agos gazetesi ise Ermeni gerçeğinin çoğumuzun hiç bilmediği kılcal damarlarına ulaşmamızı sağlayan bir deniz feneri işlevi gördü. Aydınlattı, öğretti, ruhumuza seslendi ve içimizdeki hakikati anlama cesaretini büyüttü. Agos, bir sınır açtı. Türkiye'de Ermenilerin tarihini ve bir Ermeni olarak yaşamanın hayal dahi edemeyeceğimiz gerçeklerini görünür kıldı" ifadelerini kullandı.