Öterken nefesi tükenen horoz bayıldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yer alan Akalan Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde beslediği 6 aylık horozun elindeyken öttüğü görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde, horozun 17 saniye boyunca öttükten sonra nefesi tükenince bayıldığı anlar yer aldı.

"HERKES GÖRSÜN DİYE PAYLAŞTIM"

Video, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Koparan, küçük yaşlardan itibaren hevesle horoz yetiştiriciliği yaptığını söyledi. Video çektiği sırada horozunun 17 saniye öttükten sonra bayıldığını ve bir süre sonra tekrar ayağa kalktığını anlatan Koparan, hayvanın ötüşünün güzel olduğunu, herkesin görmesi için sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade etti.