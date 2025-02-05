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Horoz Dövüştüren Kişiye 10 Bin Lira Ceza Kesildi

Horoz Dövüştüren Kişiye 10 Bin Lira Ceza Kesildi
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda horoz dövüşü yapan şahsa 10 bin 385 lira idari para cezası uygulandı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, kenevir ve dövüş horozları ele geçirildi.

Malatya'da düzenlenen operasyonda horoz dövüştüren kişiye 10 bin 385 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Akçadağ ilçesinde horuz dövüşü yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılana aramada, ruhsatsız 1 tabanca ve 2 av tüfeği, 34 tabanca fişeği, 10 gram kenevir, 1 hassas terazi, 7 dövüş horozu, 3 horoz taşıma çantası ile 1 horoz düvüştürme ringi ele geçirildi.

Şüpheliye horoz dövüştürme eyleminden dolayı Akçadağ İlçe Tarım Müdürlüğünce 10 bin 385 idari para cezası uygulandı.

Şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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