Erzurum'da tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kahrıman, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde tarlada ot biçerken devrilen traktörün sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Mehmet Kahrıman idaresindeki 25 FR 203 plakalı traktör, Aktaş Mahallesi'ndeki tarlasında ot biçtiği sırada devrildi.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kahrıman, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Şahap Çakır