Haberler

Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Fadil Bağan yönetimindeki 34 FBG 598 plakalı otomobil, Horasan ilçesi Yaylacık Mahallesi yol ayrımında karşı yönden gelen Sait Karaman idaresindeki 25 AEH 350 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve Horasan İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan sürücüler ve araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Şahap Çakır
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haaland'ın sıra dışı beslenme programı: Sütü çiğ içiyor, günde 6 bin kalori alıyor

1 günlük beslenme programı ifşa oldu: Bu adam insan olamaz!
TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü

TFF açıkladı: Türk futbolunun köklü kulübü küme düşürüldü
Tekirdağ'da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı

Kepenkleri kapalı gören adliyeye koştu! Şehri sarsan vakada mağdur çok
Ünlü fenomenin sır ölümü, 27. kattan düşerek can verdi

Ünlü fenomenin sır ölümü: Kaza mı, cinayet mi, intihar mı?

Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

Trump istedi, Netanyahu ikiletmedi! Orduya talimatı verdi