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Yangın çıkan dairede alevler, ekipler ayrıldıktan 3 saat sonra canlandı

Yangın çıkan dairede alevler, ekipler ayrıldıktan 3 saat sonra canlandı
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Artvin'in Hopa ilçesinde 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Ekipler ayrıldıktan 3 saat sonra aynı dairede yeniden yangın çıktı. İkinci yangın da söndürülürken daire kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede gece saatlerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ekipler olay yerinden ayrıldıktan 3 saat sonra aynı dairede yeniden çıkan yangın çıktı. Yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

İlçenin Sundura Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Muhammet Topaloğlu'na ait, kiracısının il dışında olduğu öğrenilen daireden yükselen alevleri gören çevre sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Ekiplerin bölgeden ayrılmasının ardından, saat 05.30 sıralarında aynı daireden yeniden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese tekrar sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede tamamen söndürdü. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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