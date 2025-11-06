Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Dünya Açıklık Raporu 2025 Tanıtıldı
Şanghay'da düzenlenen 8. Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu'nda, Dünya Açıklık Raporu 2025 ve uluslararası sempozyum ile ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.
SHANGHAİ, 6 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde çarşamba günü düzenlenen 8. Hongqiao Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında Dünya Açıklık Raporu 2025 ve Dünya Açıklık Uluslararası Sempozyumu konulu bir basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel