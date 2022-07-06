Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda - Haberler

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Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda

AA - Miguel Candela - Güncel
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 1 Temmuz'da yemin ederek göreve başlayan Baş Yönetici John Lee, Hong Kong Yasama Meclisi'nde düzenlenen soru-cevap oturumunda konuştu.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 1 Temmuz'da yemin ederek göreve başlayan Baş Yönetici John Lee, Hong Kong Yasama Meclisi'nde düzenlenen soru-cevap oturumunda konuştu.

AA / Miguel Candela - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong 1 Temmuz John Lee Güncel Haberler

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