Hong Kong'un yeni baş yöneticisi John Lee, Yasama Meclisi'nde düzenlenen oturumda
AA - Miguel Candela - Güncel
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 1 Temmuz'da yemin ederek göreve başlayan Baş Yönetici John Lee, Hong Kong Yasama Meclisi'nde düzenlenen soru-cevap oturumunda konuştu.
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 1 Temmuz'da yemin ederek göreve başlayan Baş Yönetici John Lee, Hong Kong Yasama Meclisi'nde düzenlenen soru-cevap oturumunda konuştu.
AA / Miguel Candela - Güncel