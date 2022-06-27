Hong Kong'un egemenliğinin Çin'e devir tesliminin 25. yıl dönümüne doğru Hong Kong sokaklarındaki hazırlıklar Victoria City Müzesi kurucusu tarihi ve kültürel miras koleksiyoncusu Bryan Ong Çin'in Hong Kong'un egemenliğini Birleşik Krallık'tan geri almasının 25. Hong Kong sokaklarındaki hazırlıklar Victoria City Müzesi kurucusu tarihi ve kültürel miras koleksiyoncusu Bryan Ong Çin'in Hong Kong'un egemenliğini Birleşik Krallık'tan geri almasının 25. yıl dönümü öncesinde, Hong Kong'taki Victoria City Müzesi kurucusu tarihi ve kültürel miras koleksiyoncusu Bryan Ong müzedeki koleksiyonlar hakkında bilgi verdi. AA / Miguel Candela Poblacion - Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Birleşik Krallık Hong Kong Güncel Haberler

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