Hong Kong'un egemenliğinin Çin'e devir tesliminin 25. yıl dönümüne doğru
AA - Miguel Candela Poblacion - Güncel
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Hong Kong sokaklarındaki hazırlıklar Victoria City Müzesi kurucusu tarihi ve kültürel miras koleksiyoncusu Bryan Ong Çin'in Hong Kong'un egemenliğini Birleşik Krallık'tan geri almasının 25.
Hong Kong sokaklarındaki hazırlıklar
Victoria City Müzesi kurucusu tarihi ve kültürel miras koleksiyoncusu Bryan Ong Çin'in Hong Kong'un egemenliğini Birleşik Krallık'tan geri almasının 25. yıl dönümü öncesinde, Hong Kong'taki Victoria City Müzesi kurucusu tarihi ve kültürel miras koleksiyoncusu Bryan Ong müzedeki koleksiyonlar hakkında bilgi verdi.
AA / Miguel Candela Poblacion - Güncel