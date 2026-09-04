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Hong Kong Fransa'dan Kuş Gribi Nedeniyle Kümes Hayvanı İthalatını Durdurdu

Hong Kong Fransa'dan Kuş Gribi Nedeniyle Kümes Hayvanı İthalatını Durdurdu
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Hong Kong, Fransa'nın Maine-et-Loire bölgesinde H5N1 kuş gribi salgını nedeniyle bu bölgeden kümes hayvanı eti, ürünleri ve yumurta ithalatını askıya aldı. Karar, halk sağlığını korumak amacıyla Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bildirimleri üzerine alındı; Fransız yetkililerle temas sürüyor.

HONG KONG, 4 Eylül (Xinhua) -- Hong Kong, kuş gribi salgını görülen Fransa'nın Maine-et-Loire bölgesinden kümes hayvanı eti ve ürünlerinin ithalatını askıya aldı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Gıda ve Çevre Hijyeni Departmanı'na bağlı Gıda Güvenliği Merkezi perşembe günü yaptığı açıklamada, Hong Kong'da halk sağlığını korumak amacıyla söz konusu bölgeden kümes hayvanı etleri, ürünleri ve yumurtalarının ithalatının derhal durdurulması talimatı verdi.

Merkez sözcüsü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün bu bölgede son derece patojenik H5N1 kuş gribi salgını tespit edildiği yönünde bildirimlerde bulunduğunu kaydederek, kararın söz konusu bildirimler dikkate alınarak alındığını ifade etti.

Fransız yetkililerle konuyla ilgili temasa geçtiklerini kaydeden sözcü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün ve ilgili makamların salgın hakkında yayımlayacağı bilgileri yakından takip edeceklerini belirtti. Sözcü, durumdaki gelişmelere göre uygun önlemlerin alınacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua
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