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Hong Kong'dan beş üniversite QS Asya sıralamasında ilk 10'daki yerini korudu

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Hong Kong'dan beş üniversite QS Asya sıralamasında ilk 10'daki yerini korudu
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Hong Kong'dan beş üniversite, QS'nin 2027 Asya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10'daki yerini korudu ve Hong Kong Üniversitesi zirvede kaldı. Hong Kong Şehir Üniversitesi dördüncü, Hong Kong Çin Üniversitesi beşinci sıraya yükseldi.

HONG KONG, 4 Kasım (Xinhua) -- Hong Kong'dan beş üniversite 2027 QS Asya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10'daki yerini korurken, Hong Kong Üniversitesi listenin zirvesindeki konumunu sürdürdü.

Londra merkezli uluslararası yükseköğretim araştırma kuruluşu Quacquarelli Symonds'un (QS) salı günü yayımladığı son sıralamaya göre, Hong Kong Şehir Üniversitesi dördüncü sıraya, Hong Kong Çin Üniversitesi ise beşinci sıraya yükseldi. Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Hong Kong Politeknik Üniversitesi ise 9'uncu sırayı paylaştı.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi (HKSAR) yönetiminin eğitim bürosu sözcüsü, Hong Kong üniversitelerinin akademik itibar, işverenler nezdindeki saygınlık, uluslararası alandaki etkinlik ve araştırma etkisi gibi temel göstergelerde Asya'daki liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

Sözcü, HKSAR yönetiminin Kuzey Metropolü Üniversite Kenti projesini geliştirme, uluslararası alanda önde gelen araştırmacıları ve öğrencileri Hong Kong'a çekme, sınır ötesi ve uluslararası akademik işbirliklerini derinleştirme yoluyla kentin yükseköğretim alanındaki uluslararası konumunu güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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