Hong Kong'daki Yangında 10 Ölü, Tazminat ve Yardım Açıklandı

HONG KONG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Chris Sun, 26 Kasım'da Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesinde çıkan büyük yangında, sitedeki dairelerde ev işlerinde çalışan 235 yabancı uyruklu kişiden 10'unun hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını, yaklaşık 30'undan ise haber alınamadığını söyledi.

Sun, salı günü düzenlenen basın toplantısında yangında hayatını kaybeden her bir kişi için yakınlarına yaklaşık 800.000 Hong Kong doları (yaklaşık 102.830 ABD doları) tazminat ödeneceğini, yaralılara ise hastanede kaldıkları süreye bağlı olarak 50.000-100.000 Hong Kong doları arasında tek seferlik mali yardımda bulunulacağını ifade etti.