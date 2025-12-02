Haberler

Hong Kong'daki Yangında 10 Ölü, Tazminat ve Yardım Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gerçekleşen büyük yangında 10 yabancı işçi hayatını kaybetti. Yönetim, hayatını kaybedenlerin yakınlarına 800.000 HKD tazminat ödeneceğini ve yaralılara mali yardım yapılacağını duyurdu.

HONG KONG, 2 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Yönetimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Chris Sun, 26 Kasım'da Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court sitesinde çıkan büyük yangında, sitedeki dairelerde ev işlerinde çalışan 235 yabancı uyruklu kişiden 10'unun hayatını kaybettiğini, 3'ünün yaralandığını, yaklaşık 30'undan ise haber alınamadığını söyledi.

Sun, salı günü düzenlenen basın toplantısında yangında hayatını kaybeden her bir kişi için yakınlarına yaklaşık 800.000 Hong Kong doları (yaklaşık 102.830 ABD doları) tazminat ödeneceğini, yaralılara ise hastanede kaldıkları süreye bağlı olarak 50.000-100.000 Hong Kong doları arasında tek seferlik mali yardımda bulunulacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Trump'ın vurmaya hazırlandığı ülkenin lideri mitingde dans etti

Trump vurmaya hazırlanıyor, ülkenin lideri eğlence peşinde
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.